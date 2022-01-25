Tonga’ya giden yardım gemisinde Covid alarmı

Avustralya’dan Tonga’ya yardım malzemeleri götüren gemideki 23 personelde Covid-19 tespit edildi. Geminin görevine devam edeceği ve yardım malzemelerini ülkeye ulaştıracağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’da meydana gelen su altı yanardağı patlamasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yardım malzemeleri göndermeye devam ediyor.

Corana virüs salgının başlangıcından bu yana yalnızca 1 vakanın görüldüğü ve salgının sıçramaması için sıkı tedbirler alınan ada ülkesine yardım taşıyan bir gemide Covid-19 vakasının tespit edilmesi panik yarattı.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton yaptığı açıklamada, cuma günü yola çıkan ve yarın ülkeye ulaşması beklenen Avustralya’ya ait HMAS Adelaide adlı askeri yardım gemisindeki 23 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti. Konuyla ilgili Tongalı yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirten Dutton, “Açıkçası yardıma çok ihtiyaçları var. Ancak Covid-19 riskini de istemiyorlar” dedi.

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada, yardım gemisinin görevine devam edeceği ve yardım malzemelerinin güvenli bir şekilde ülkeye teslim edileceği ifade edildi.

Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda 15 Ocak'ta su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.

Volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80'ininden fazlasının meydana gelen patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana gelmişti.

İlginizi Çekebilir Tonga'daki yanardağ patlamasında duman bulutu uzaya giden yolu yarıladı

İlginizi Çekebilir İnanılmaz olay: Tongalı adam tsunamide saatlerce sürüklendi