Tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı yükseliyor

Ukrayna'nın Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybının 57’ye yükseldiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusunun 8 Nisan'da Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57'ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.

BORODYANKA’DA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun sivil yerleşimlere saldırmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılırken, onlarca sivil de hayatını kaybetti. Bölgede devam eden çalışmaların beşinci gününde de çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, bölgede cesetlerine ulaşılan vatandaşların sayısının bin 222'ye çıktığını açıklarken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Borodyanka kentinde devam eden arama çalışmalarına ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

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