Trump mitinginde Dr. Öz’ü yuhaladılar

ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanlarından Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz tartışma yaratmaya devam ediyor... Serveti ortaya çıkan ve hakkında "Türk hükümetine yakın" iddialarının ayyuka çıktığı Dr. Öz'e bir tepki de Trump'ın mitinginde geldi.

Sozcu.com.tr

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Pennsylvania adına senatörlük görevini üstlenen Pat Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak koltuğa aday olan ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da desteğini alan medyatik isim Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçileri karıştırmaya devam ediyor.

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile yaptığı programlarla adını duyuran ünlü doktor Mehmet Öz, geçen yılın sonunda siyasete atılma kararı almış ve kısa bir süre önce de ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçiler için bir lider haline gelen Donald Trump’ın desteğini almıştı.

Fakat Trump’ın önceki gün organize ettiği mitingde Dr. Öz bazı miting katılımcıları tarafından yuhalandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Dr. Öz’ün isminin geçtiği bazı anlarda mitinge katılanlar yuhaladı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, “Ünlü doktorun adı tanıtımda iki kez geçti ve ikisinde de yuhalandı, ıslıklandı. Cumhuriyetçilerin senato adayı için yapılan mitingde Trump destekçilerinden bazıları Dr. Öz’ü birkaç kez yuhaladı” ifadesine yer verdi.

“SAHNEYE ÇIKINCA ALKIŞ SESLERİNE KARIŞTI”

Yağmur altında düzenlenen mitingden önce de Dr. Öz’e güvenin olmadığına dikkat çeken ABD medyası, “Greensburg, Pennsylvania’da yapılan etkinlikte Dr. Öz’ün önceden kaydedilmiş videosu da yayınlanırken yaklaşık birkaç bin kişi yuhaladı. Ohio’da ön seçimi kazanan JD Vance ve Trump’ın Dr. Öz’ü destekleme kararı sırasında da adı geçince yuhalama sesleri yükseldi” yorumunu yaptı.

Dr. Öz’ün sahneye çıkmasıyla birlikte alkış ve yuhalama seslerinin birbirine karıştığı da kaydedildi. Business Insider’a konuşan bazı Pennsylvanialılar da Dr. Öz’ün aday olmasından rahatsızlık duyduklarını belirtirken, onun Pennsylvanialı olmamasından memnun olmadıklarını dile getirdi.