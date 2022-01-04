Trump’ın çocuklarına mahkeme celbi ulaştı

New York Başsavcısı Letitia James yürüttüğü bir soruşturmanın parçası olarak Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump'ı mahkemeye çağırdı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Geçen ay Donald J. Trump’ı ticari uygulamalarına ilişkin olarak mahkemeye çağıran New York Eyaleti başsavcılığı şimdi de iki yetişkin çocuğunu da sorgulamaya çalışıyor.

Eski başkan Trump ve iki çocuğu için mahkeme celbi 1 Aralık’ta tebliğ edildi. Trump’ın oğullarından biri olan Eric Trump, Ekim 2020’de Başsavcılık tarafından zaten sorgulanmıştı.

Yaklaşık üç yıldır eski başkanın ticari uygulamaları hakkında soruşturma yürüten New York Başsavcılığı'nın ailenin tamamını sorgulamak istediği ortaya çıktı.

Soruşturma Trump’ın banka kredilerini güvence altına almak için varlıklarının değerini hileli bir şekilde şişirip, vergi faturasını azaltmak için başka yerlerde olduğundan daha az gösterip göstermediğine odaklanıyor.

Soruşturmayla ilgili çok sayıda belge ve Westchester County’deki Seven Springs mülkü ve Chicago’daki Trump International Hotel & Tower dahil olmak üzere Trump’ın bazı mülkleri incelendi. New York Bassavcısı James, görevi kötüye kullandığına dair kanıt bulursa dava açabilir.

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