Trump’tan Biden’a yanıt: Ülkemizi mahvettin

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, halefi Biden’ın Kongre baskınıyla ilgili konuşmasına Biden’ın politikaların yerden yere vurarak yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın Kongre baskınıyla ilgili konuşmasına yanıt vererek 2020’deki seçimlerin çalındığı yönündeki iddialarını yineledi.

ABD Başkanı Biden, geçen yıl 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptıkları baskının birinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. Bunu, kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarından daha önemli gördüğü için yaptı” demişti.

Biden, “Tarihimizde ilk kez, bir başkan sadece bir seçimi kaybetmekle kalmadı, saldırgan kalabalık Kongre'yi ihlal ederken iktidarın gücünün barışçıl şekilde transfer edilmesini de engellemeye çalıştı. Ama başarısız oldular. Demokrasimiz kazandı, halk direndi ve halk kazandı” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Biden'ın bu sözlerine kendi internet sitesinden yanıt verdi. 2020''deki başkanlık seçimlerinin çalındığı yönündeki iddiasını yine dile getiren Trump, Facebook ve Twitter gizi büyük teknoloji şirketlerinin seçimlerde yasa dışı şekilde kullanıldığını öne sürdü.

Trump, “Amerika Biden'ın zehirli sınırları, rekor enflasyon, Afganistan'daki küçük düşürücü teslimiyet ve artan suç vakaları nedeniyle acı çekiyor” diye yazdı.

Biden'ın açık sınır ve enerji politikalarıyla ABD'yi mahvettiğini savunan Trump, “Ülkemizin artık sınırları yok, Covid'de kontrol tamamen kaybedildi, enerjide bağımsız değiliz, ordumuz kaos içinde” ifadelerini kullandı.

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