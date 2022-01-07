Türk Lirası’ndaki değer kaybı Mısır’ı ayağa kaldırdı

Türk Lirası'nın son dönemde yaşadığı değer kaybı Mısır'ı hareketlendirdi... Mısır'da yetkililer Türk Lirası'nın değer kaybını endişeyle izlediklerini açıklarken bunun sebebini de söyledi.

Sozcu.com.tr

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Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Araby Al-Jadeed isimli gazeteye konuşan Mısırlı yetkililer Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan değer kaybı ve dalgalanmayı endişeyle izlediklerini duyurdu.

İsmini açıklamayan bazı yetkililer, TL’nin değer kaybının Mısır’da üretilen ürünlerin rekabetçi fiyatını etkileyeceğini ve aynı zamanda turizmde de Türkiye’nin öne geçeceğini söyledi.

Mısır Ticaret Odası’nda görevli bir yetkili, “Türkiye’de son dönemdeki zamlardan sonra bile fiyatlar Mısır’da üretilen ürünlerin fiyatlarıyla rekabetçi olacak. Hükümet vergi ve benzeri ödemelerde rahatlık sağlamalı ki mücadele edebilelim” dedi.

Öte yandan yetkili Türk Lirası’ndaki hareketliliğin en çok turizm sektörünü etkileyeceğini söyledi. Yetkili, “TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı daha çok turisti Türkiye’ye çekecek ve bu da Mısır’a gelenlerin sayısını azaltacak. Özellikle Türklerin turistlere yönelik ilgisi Mısır’da yok” ifadesini kullandı.

Mısırlı yetkili bir turistin Türkiye’de bir hafta ortalama olarak harcayacağı para ile Mısır’da harcayacağı parayı da kıyasladı. Yetkili, “Türkiye sahillerinde uçak bileti de dahil 1 hafta için 636 dolar ödeyecekler. Fakat bu fiyat Mısır’da sadece Hurghada’da da ikinci sınıf bir oteli karşılayabilir” yorumunu yaptı.

Geçen yıl Türk Lirası’nın yaklaşık yüzde 44 değer kaybettiği hatırlatılırken TL’nin dolar karşısında 18.4’ü gördüğü fakat daha sonra değer artışı yaşandığı belirtildi.

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