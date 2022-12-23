Türk vatandaşının cenazesinin yakılması Almanya’da büyük ses getirdi… Aile ‘olay şüpheli’ dedi

Alman hastanesinin hatasıyla cenazesi yakılan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın ailesi şüphelerinin giderilmesini istiyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da Hannover kentinde yaşayan ve 14 Aralık günü MHH Hastanesi’nin acil servisinde vefat eden Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın’ın naaşının “yanlışlıkla” yakılması, ülkede büyük ses getirdi.

1951 yılında Ereğli’de doğan ve Almanya’da yaşayan Abdülkadir Sargın, aldığı ciddi yaralar sonucunda 13 Aralık’ta Hannover kentindeki MHH Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı ve 14 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Sargın’ın naaşı, ailenin talebi doğrultusunda İslami usullere göre defnedilmesi için hastane yetkilileri tarafından cenaze işleri firmasına gönderildi. Naaş, 20 Aralık’ta yıkanırken Abdülkadir Sargın’a ait olmadığı ortaya çıktı ve Sargın’ın ailesi, hatanın düzeltilmesi için MHH Hastanesi’ne başvurdu.

Sargın'ın naaşının bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı. Hastane morgundaki görevlinin hatası sonucu naaşı yakılan Sargın’ın ailesi, olayın şüpheli göründüğünü savunuyor.

Türk vatandaşının yeğeni Barış Sargın, Almanya’da naaşların yakılmasının 3 haftalık bir süreç olduğunu, buna karşılık Abdülkadir Sargın’ın naaşının neden 2 gün içinde yakıldığı konusunda açıklama beklediklerini ve şüphelerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

‘NE GİZLENMEK İSTENİYOR?’

Barış Sargın, “Merhum amcamın oğlu ve benim kuzenim Kerem, naaşın yıkanırken başkasına ait olduğunu tespit ederek Hannover’deki hastaneye başvurdu. Hastanenin morgunda görevli ve stajyer olduğunu belirten hanım, kendisinin bir hata yaptığını ve amcamın naaşının yakılmak üzere krematoryuma gönderildiğini ifade etmiş. Hemen gerekli iletişimi sağladık ve merhumun naaşının iki gün içinde yakıldığını öğrendik” dedi.

Acılı yeğen, “Almanya’da naaş yakılma işlemleri ortalama 3 haftalık bir süreç. Neden 2 gün içinde amcamın naaşı hızlıca yakıldı? Bu acele bizi çok şüphelendirdi. Alman yetkililer naaşı yakmak için neden bu kadar hızlı hareket etti? Burada saklanmak istenen nedir diye kendime soruyorum açıkçası. Bize merhum amcamın küllerini teslim etmek istediler ancak biz nereden bileceğiz bunların amcama ait olduğunu? Zaten amcamızı kaybederek bir acı yaşadık, üstüne naaşın karıştırılmasının ve yakılmasının acısını yaşıyoruz. Şimdi bizim şüphelerimizi nasıl giderecekler?” ifadelerini kullandı.

Barış Sargın, bu süreçte Türkiye’nin Hannover Konsolosluğu’nun çok yardımcı olduğunu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan kendilerinin hemen arandığını ve olayın takipçisi olacaklarının belirtildiğini ifade etti.

Öte yandan Hannover Konsolosluğu’nun, Sargın ailesine avukat tahsis edeceği ve ailenin hukuki süreç başlatacağı vurgulandı. Barış Sargın, Hannover’deki Alman polisinin de ayrı bir soruşturma açtığını belirtti. (DHA)