Türkiye karşıtı siyasetçinin Twitter hesabı askıya alındı

Geçmişte Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in Twitter hesabı askıya alındı.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders’ın resmi Twitter hesabı Twitter’ın nefret söylemi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

Pakistan’ın kısa bir süre önce seçilen yeni başbakanı Şahbaz Şerif hakkındaki ifadeleri sonrasında Wilders’in hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin lideri olan Wilders, Twitter’a hesabının yeniden aktive olması için başvurduğunu ve sorun yaratan mesajları silmeyeceğini söyledi.

Wilders’in hesabı en son 2019’da yine nefret söylemi sebebiyle askıya alınmıştı.

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