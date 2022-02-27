Türkiye’den Boğazların Rusya’ya kapatılması ile ilgili net açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında gündeme gelen Türkiye'nin Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma seçeneği ile ilgili bir açıklama Türk yetkililerden geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş endişe verici boyutlara ulaşırken, Türkiye’nin Boğazlar konusundaki hamlesi uluslararası kamuoyunda merakla bekleniyor…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de yoğun taleplerine rağmen, Türkiye’den bu yönde bir adım gelmemesi gündem oldu. Özellikle Zelenskiy’nin dün 17.20 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye sağladığı insani ve askeri destek sebebiyle teşekkür etmesi soru işareti yarattı.

Zelenskiy’nin teşekkür ederek, “Rus savaş gemilerinin Karadeniz’e gelmesini yasaklamak ülkemiz için çok önemli” ifadesini kullandı. Montrö Sözleşmesi kapsamında Ankara’nın savaş gemilerinin geçişini engellemesi olası seçenekler arasında.

Fakat Reuters’a konuşan bir Türk yetkili bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Reuters’a konuşan ve süreçle ilgili bilgisi olan bir Türk yetkili, Boğazların Rusya savaş gemilerine kapatılmasına yönelik bir karar verilmediğini duyurdu. Bu konuda değerlendirmenin yapılmaya devam edildiği belirtildi.

TÜRK YETKİLİ MESAJ YANLIŞ YORUMLANDI

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuşan bir diğer yetkili de Zelenskiy’nin Twitter mesajının yanlış yorumlandığını söyledi. Üst düzey bir yetki, Ankara’nın halen pozisyonunu değerlendirdiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Financial Times, “Boğazları kapatmak Moskova tarafından saldırgan bir hamle olarak görülebilir. NATO üyesi olan Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile de iyi ilişkisi var ve Putin’in işgal kararı sonrasında çok dikkatli hareket ediyor. Türkiye saldırıyı kınadı ama diyalog çağrısı yaptı” yorumuna yer verdi.

Öte yandan Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği de bu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rus haber ajansı Interfax’ın aktardığı haberde, Rusya Büyükelçiliği, Türkiye’nin Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını Rus savaş gemilerine kapattığına dair bir bildirimin kendilerine ulaşmadığını da dile getirdi.

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