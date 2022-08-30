Türkiye’den Irak’a seyahat uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan, protestoların sürdüğü Irak için yapılan uyarıda "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi.

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Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren protestolar sırasında 12 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de yaralandı.

Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basan Sadr destekçileri ise güvenlik güçleri tarafından saraydan çıkarıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TÜRKİYE: OLAYLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Irak’ta yaşanan gelişmeler hakkında Türkiye’den açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Bağdat'ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arzeden bir hâl almıştır. Dost ve kardeş Irak’ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz. Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz” denildi.

IRAK’A SEYAHAT UYARISI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan diğer açıklamada da Irak’a ilişkin seyahat uyarısına yer verildi. Bakanlığın uyarısında şöyle denildi:

* “Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

* Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

* Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.”

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