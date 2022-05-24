Türkiye’den İsrail’e üst düzey ziyaret

Son dönemde Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek üzere Filistin'e geldi. Çavuşoğlu'nun yarın da Batı Şeria ve İsrail'i ziyaret edeceği duyuruldu.

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Son dönemde Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci yaşanırken, Türkiye’den ülkeye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2008 yılında başlayan gerginlikten bu yana İsrail’i ziyaret eden ilk üst düzey Türk yetkili olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük İsrail ve Batı Şeria ziyareti için bugün yola çıktı. Çavuşoğlu’nun, ilk olarak, Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı’nın ikincisini gerçekleştirmek üzere Filistin’e hareket ettiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşecek.

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