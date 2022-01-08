Türkiye’den Pakistan ve Mısır’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Pakistan'da kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatını kaybetmesi ve Mısır'da otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle başsağlığı mesajları yayımlandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Mısır’daki trafik kazasına ilişkin yapılan açıklamada ise “Mısırda bugün El-Tor kentinden Süveyşe giden otobüsün bir minibüsle çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısıra başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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