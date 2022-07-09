Türkiye’den Sri Lanka açıklaması
Sri Lanka'daki protestolarla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sri Lanka’da hükümet kriz nedeniyle sokağa dökülen binlerce protestocu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo'daki sarayını basmış, Rajapaksa’nın donanmaya ait bir gemiyle kaçtığı iddia edilmişti.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurmuştu.
TÜRKİYE’DEN ‘ŞİDDETTEN KAÇINMA’ ÇAĞRISI
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm taraflar itidalli davranmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
“Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz.
* Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.”