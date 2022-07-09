Abone Ol

Türkiye’den Sri Lanka açıklaması

Sri Lanka'daki protestolarla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye’den Sri Lanka açıklaması

Sri Lanka’da hükümet kriz nedeniyle sokağa dökülen binlerce protestocu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo'daki sarayını basmış, Rajapaksa’nın donanmaya ait bir gemiyle kaçtığı iddia edilmişti.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE’DEN ‘ŞİDDETTEN KAÇINMA’ ÇAĞRISI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm taraflar itidalli davranmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz.

* Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Sri Lanka'daki protestolarda son durum: Başbakan Wickremesinghe'den istifa kararı... İlginizi Çekebilir Sri Lanka'daki protestolarda son durum: Başbakan Wickremesinghe'den istifa kararı...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster