TÜSİAD, ABD mektubunu doğruladı

TÜSİAD, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubunun TÜSİAD'a da iletildiğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar artarken, savaşa karşı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Ukrayna'ya drone desteği sağlamasına rağmen Batı'nın yaptırımlarına katılmayan Ankara'nın duruşu kafa karıştırmaya devam ediyor.

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo'nun Türk mevkidaşıyla görüştüğü ve “Rusya, Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalışabilir” uyarısı yaptığı açıklanmıştı. Fakat bu açıklamadan günler sonra Adeyemo'nun yazılı olarak da Türkiye'yi uyardığı ve TÜSİAD'a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

“NATO MÜTTEFİKİNE BASKI DEVAM EDİYOR”

İddiayı ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal ortaya attı. Gazete, “ABD, Türk şirketleri, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamak konusunda uyardı. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefikine, baskı uygulamaya devam ediyor” yorumunu yaptı.

22 Ağustos imzalı mektupta ABD Hazine Bakanlığı'nın Amerikan Ticaret Odası'na bir mektup gönderdiğini yazan Wall Street Journal, “Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir” denildiğini de aktardı. Adeyemo'nun ayrıca Türkiye'ye de aynı mektubu gönderdiğini yazan Wall Street Journal, bunun doğrudan TÜSİAD'a gönderildiğini de yazdı.

TÜSİAD MEKTUBU BAKANLIKLARLA PAYLAŞTI

Konuyla ilgili TÜSİAD’dan açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

* “24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır.

* Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD’a da iletilmiştir.

* İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.”

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