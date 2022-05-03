‘Uçan Kremlin’, Rusya’nın Zafer Günü kutlamasına katılacak

Rusya’nın işgali Ukrayna’nın doğusunda yoğunlaşırken, son dönemde nükleer savaş olasılığını sık sık dile getiren Rusya’da “kıyamet günü uçağının” başkent Moskova semalarında görülmesi tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası bir nükleer savaşta kullanacağı Il-80 Maxdome uçağı, başkent Moskova'da alçaktan uçarken görüntülendi.

“Kıyamet günü uçağı” olarak nitelenen ve Putin'le yakın kurmaylarının nükleer savaş çıkması halinde Rusya'yı yöneteceği üs olarak tasarlanan uçağın son birkaç gündür Moskova semalarındaki uçması tartışma yarattı.

“BATI’YA GÖZDAĞI”

Rus yetkililer, uçağın 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferinin yıldönümü olan 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarında yer alacağını bildirdi. Uçağın Kızıl Meydan'da düzenlenecek tören öncesi tatbikat yaptığı belirtilirken, uçağın 2010'dan beri ilk kez Zafer Günü töreninde boy gösterecek olması, “Rusya'nın Batı'ya nükleer gözdağı” olarak yorumlandı.

Rus basını, “Uçan Kremlin” olarak da anılan ve kokpit dışında pencereleri olmayan Sovyet döneminden kalma dev uçağa, törende iki MiG-29 savaş uçağının eşlik edeceğini yazdı.

Rusya, Zafer Günü töreninde yeni nesil füzeleri ve savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapacak ve nükleer savaş hazırlıklarını ortaya koyacak. Ayrıca savaş uçakları, Ukrayna'daki işgalin sembolü olan Z işaretini oluşturacak şekilde beraber uçacak.

Rusya, Ukrayna işgali sonrasında ülkedeki nükleer silahlarını savaşa hazır hale getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Batılı ülkeleri Ukrayna’da bir nükleer savaş çıkabileceği konusunda uyararak “Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız” demişti.

İlginizi Çekebilir Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı

İlginizi Çekebilir Lavrov: Nükleer savaş riskini hafife almayın