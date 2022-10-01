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Ukrayna ordusu harekete geçti, Liman’da 5 bin Rus askeri kuşatıldı

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söyledi.

Yayınlanma: 13:25 - 01 Ekim 2022 Güncellenme:
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Ukrayna ordusu harekete geçti, Liman’da 5 bin Rus askeri kuşatıldı

Ukrayna güçleri Liman kentinde Ukrayna bayrağı açtı, kenti geri aldıklarını söyleyerek zaferi kutladı. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Liman kentinde Ukraynalı askerlerin bayraklarını açtığını “1 Ekim. Devlet bayrağımızı açıyor ve topraklarımıza yerleştiriyoruz.” diyerek bağırdığı belirtildi

Öte yandan, Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesajında Hayday, “Yaklaşık 5 bin Rus askeri ‘Liman kazanında’ kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman’ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bildirildi.

Çerevatiy, dün yaptığı açıklamada, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti. (AA)

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