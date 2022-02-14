Ukrayna, Almanya’dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz'un Kiev ziyareti öncesi Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bugün Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Almanya’dan Ukrayna’ya yönelik olası Rus saldırısını savuşturmak için 12 bin tanksavar füzesi istedi.

Büyükelçi Melnyk, “Durum dramatik. Ukrayna’da bir Rus işgaline ilişkin endişeler artıyor. En kötü senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Alman hükümeti Ukrayna’ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddederken, ana muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, “Federal hükümet, Kuzey Irak’ta Peşmerge ile yaptığımız silah yardımı gibi Ukrayna'ya da silah ihracat taleplerini onaylayabilir” dedi.

Diplomatik kaynaklar ise Başbakan Scholz'un Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya daha fazla ekonomik yardımın yapılacağını, ancak silah teslimatı konusunda Almanya'nın katı tutumunun devam edeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna seyahati öncesi yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadığımız durum, Avrupa’da barış için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Avrupa’da barışı nasıl güvence altına alabilirizç Her iki ziyaretimizin ana konusu da barışı sağlamak” açıklamasını yapmıştı.

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