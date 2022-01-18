Ukrayna gerilimi sürerken Rusya Belarus’a asker taşımaya başladı

Rusya ve Belarus’un gelecek ay düzenleyeceği ortak tatbikat hazırlıkları, Avrupa’da savaş endişelerini daha da artırıyor. Tatbikat öncesi Rus askerleri ülkeye sevk edilirken Ukrayna sınırına çok sayıda tank ve kısa menzilli füze gönderilmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın ortak tatbikat için Belarus'a asker göndermeye başlaması, Ukrayna'ya yönelik işgal endişelerini daha da artırdı.

İki ülkenin gelecek ay düzenleyeceği “Birleşik Çözüm” isimli tatbikat, Avrupa'da tansiyonun yükseldiği ve savaş endişelerinin yaşandığı bir dönemde gerçekleşecek.

Ortak tatbikat, Belarus'un batısında, Ukrayna ile NATO üyesi Polonya ve Litvanya sınırında düzenlenecek.

Tatbikat öncesinde Rusya'ya ait ağır silah ve askeri ekipmanların Belarus'a girişini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ülkenin Ukrayna sınırına çok sayıda tank ve kısa menzilli füze gönderilmesi dikkat çekti.

Belarus Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksandır Volfoviç de, Rus askerlerinin ülkede konuşlanmaya başladığını söyledi.

LUKAŞENKO: AMERİKALILARIN BURADA NE İŞİ VAR?

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bazı askeri uzmanlar Rusya'nın Belarus'a asker göndererek Ukrayna'yı işgal için hazırlık yaptığını belirtiyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, dün askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırına 30 bini aşkın asker ile çok sayıda askeri teçhizat yığdıklarını söyledi.

Polonya ve Baltık ülkelerinin topraklarında 10 bine yakın ABD askeri bulunduğunu da kaydeden Lukaşenko, “Amerikalıların burada ne işi var? Neden bize ya da Rusya'ya yaklaşıyorsunuz? İçlerinden bazıları açık bir biçimde savaş çağrıları yapıyor” dedi.

Lukaşenko, Batı'nın artan yaptırımları karşısında Rusya'yla ittifakı güçlendirerek Ukrayna konusunda tarafsızlık politikasını terk etmiş ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakına destek vermişti.

Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddeden Rusya, NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerini durdurulmasını talep ediyor.

Geçen hafta Rusya ile ABD, NATO ve Avrupa arasındaki diplomatik görüşmelerde ilerleme sağlanamazken, tarafların karşılıklı açıklamaları giderek sertleşiyor.

Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, dün yaptığı açıklamada, artan gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini umduğunu ancak Moskova'nın Ukrayna yönelik saldırganca eylemlerinin bedelini ödeyeceğini belirtti.

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