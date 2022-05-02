Ukrayna görüntüleri paylaştı: Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna Donanması, Türk yapımı droneların kullanıldığı bir hava saldırısının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 67 gündür devam ederken Ukrayna Donanması bugün bir video paylaşarak Karadeniz’deki Yılan Adası yakınlarında Rus donanmasına ait iki savaş teknesinin batırıldığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde Türk yapımı droneların kullanıldığı belirtilirken, Rusya’ya ait Raptor tipi savaş gemisinin anında battığı belirtildi. Raptor devriye gemilerinin Karadeniz’in kuzeybatısında devriye gezdiği aktarıldı.

Bir süre önce Ukrayna’nın saldırısında ağır hasar alan Moskva isimli amiral gemisinin olduğu bölgede olayın gerçekleştiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı iki Raptor tipi tekne Yılan Adası yakınlarında yok edildi” dedi.

Bölgedeki Rus personelinin tahliyesi ve yeni askerlerin taşınması için kullanılan Raptor teknelerine düzenlenen saldırı ile ilgili Moskova’dan bir açıklama gelmedi. Yüksek hızlı arama-kurtarma teknesi saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

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