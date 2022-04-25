Ukrayna ile Japonya arasında faşizm gerilimi: Yanlış tweet olay çıkadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video Ukrayna ile Japonya'yı karşı karşıya getirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 61 gündür devam ederken, Ukrayna ile Japonya arasında da büyük bir kriz yaşandı…

Ukrayna’ya ait resmi bir Twitter hesabından paylaşılan videoda, Japonya İmparatoru Hirohito’nun Adolf Hitler ve Benito Mussolini ile birlikte “Faşizmin yenilgisini” anlatması iki ülke arasında gerilim yarattı.

Videoda faşist ülkelerin yenildiği belirtilirken, Japonya’nın da yer alması hem sosyal medyada hem de iki ülke arasında tartışma yarattı. Olayın ortaya çıkmasından sonra video yayından kaldırıldı.

Hirohito’nun olmadığı bir görsel kullanılırken, Ukrayna resmi olarak özür diledi. Yapılan açıklamada, “Japonya’nın dost vatandaşlarını kırma niyetimiz yoktu, yaptığımız hata için Japonya’dan özür diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Savaşın başlamasından beri Japonya, diğer ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırıma katılmış ve pasifist duruşunu bozarak Ukrayna’ya askeri ekipman göndermişti. Öte yandan Japonya, daha önce alışık olunmayan bir biçimde kapılarını mültecilere açma kararı almıştı.

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