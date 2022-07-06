Ukrayna ordusu ve Zelenskiy arasında kriz: Bana sormadan karar almasınlar

Rusya-Ukrayna savaşı 133. güne girerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ordu arasında kriz patlak verdi. Ordunun dün yayınladığı kararname için kendisine danışmadığını söyleyen Zelenskiy, “Genelkurmay Başkanlığı’nın da gelecekte bu tür kararları ben olmadan almamasını rica ediyorum” dedi.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da Rus ordusuyla yaşanan savaş ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalara yol açarken, Ukrayna yönetimi içinde de ciddi bir kriz patlak verdi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, izni olmadan askerlerin hareketine kısıtlama getiren orduya tepki gösterdi. Ukrayna ordusunun dün yayınladığı kararnameye göre askerler, yedek askerler ve diğer askeri görevliler yer değiştirmeden önce askeri yönetimden izin alacak.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Valeri Zaluzniy Facebook mesajında “Sevgili vatandaşlar ve askerlik görevini sürdürenler. Savaşın sürdüğünü hatırlatmak isterim. Ülkenizin size ihtiyacı var. Herkes askeri birimler kayıt olmalı” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY SERT KONUŞTU

Zelenskiy ise kendisine danışılmadan alınan bu kararın yönetimde tartışma yarattığını söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasında orduyu eleştiren Zelenskiy, “Bu kararla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu görüyorum. Bu konuda bir yanlış anlaşılma var” diyerek ordudan kendisine kararla ilgili ayrıntıları aktarmasını istedi.

Ukrayna lideri, “Halka bu konuyu araştıracağıma söz veriyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın da gelecekte bu tür kararları ben olmadan almamasını rica ediyorum” dedi.

Birçok Ukraynalı da sosyal medyada kararın seyahat özgürlüğünü ve ekonomiyi kötü etkileyeceği yorumunda bulundu.

Krizin Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ilerlediği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı bir dönemde patlak vermesi dikkat çekti.

Rus basını daha önce Ukrayna ordusu ve Devlet Başkanı Zelenskiy arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Rusya’nın Ukrayna işgaline destek veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i devirebileceğini söylemişti.

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