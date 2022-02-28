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Ukrayna, Rus askerlerine 5 milyon ruble teklif etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

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Ukrayna, Rus askerlerine 5 milyon ruble teklif etti

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi.

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, “Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek” dedi.

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