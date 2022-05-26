Ukrayna: Rusya, Belarus’a İskender füzeleri konuşlandırmaya hazırlanıyor

Ukrayna ordusu, Rusya'nın İskender füzelerini Belarus'un Brest kentine taşımaya hazırlandığını iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Ukrayna ordusu, Rusya’nın İskender füzelerini Belarus’a taşımaya hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna ordusu, Belarus’a yerleştirilmesi planlanan füzelerin Ukrayna’nın batısını hedef almak için kullanılabileceğini de öne sürdü.

Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belarus’un sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etmişti.

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze olan İskender füzesi, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. İskender’in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunuyor.

İskender füzesi harekat menzili 50-500 km arasında olduğu öngörülüyor.

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