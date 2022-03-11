Ukrayna: Rusya, Harkov’da 48 okulu vurdu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinde 48 okulun Rus güçleri tarafından bombalandığı bildirildi. Öte yandan, Rus ordusu, Harkov kentine bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurdu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16’ncı gününde ülkede çatışmalar sürüyor. Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kuşatılırken, Kiev’in kuzeybatısında çatışmalar yeniden şiddetlendi.
Ukrayna’nın doğusundaki Harkov şehrinin belediye başkanı, bugün, şehrin Rus güçlerinin sürekli bombardımanı altında olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Ihor Terekhov, “Bugün itibariyle şehirdeki 48 okul yıkıldı” dedi.
Öte yandan, Rus ordusu, Harkov kentine bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurdu. Harkov Valisi Oleh Sniyehubov, Telegram hesabından, saldırı sırasında okulda 330 kişinin bulunduğunu duyurdu. Okulda bulunanlardan 50'sinin yürüme zorluğu çeken, 10'nun ise tekerlekli sandalyeye mahkum öğrenciler olduğunu belirtti.
73 kişiyi komşu yatılı okula tahliye etmeyi başardıklarını aktaran vali, yaralı ve ölü sayısını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Harkov şehrinin nüfusunun 1,4 milyon olduğu ve şehrin büyük zarara uğradığı açıklandı.