Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye’ye yüzde 25 indirim iddiası! BM’den açıklama

Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim yapıldığı iddia edildi. Ukrayna'nın uyguladığı ileri sürülen indimle ilgili Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye’nin Ukrayna’dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

“ANLAŞMADA BİR İNDİRİM YER ALMADI”

Dujarric, ”İstanbul’da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz.” dedi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

İL SEVKİYAT 1 AĞUSTOD’TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

İmzalanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında, 1 Ağustos’ta RAZONI isimli ilk gemi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

RUSYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin'den de bu ilk sevkiyat sonrası tahıl anlaşması ile ilgili önemli bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmaya yönelik Türkiye ile yaptığı anlaşmanın “tek seferlik bir mekanizma” olmadığını ve etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesini umduklarını belirtmişlerdi.

120 GÜNDE BİR YENİLENMESİ GEREKİYOR

Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevk edilmesini sağlayan anlaşmanın tarafların mutabakatı ile 120 günde bir yenilenmesi gerekiyor.

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