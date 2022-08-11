Ukrayna, tatil için Kırım’ı seçen Ruslarla dalga geçti: Keşke Antalya’ya gitseydiniz

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği ve önceki gün patlamalarla sarsılan Kırım’la ilgili ilginç bir video yayınladı. Savaş sürerken tatil için Kırım’ı seçen Rusları tiye alan bakanlık, “Bu yaz başka seçenekleriniz vardı... Antalya’nın tatil merkezleri, Küba sahilleri... Ama siz Kırım’ı seçtiniz. BÜYÜK HATA” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım bölgesinde önceki gün bir askeri üste yaşanan patlamalarla ilgili tartışmalar sürerken Ukrayna Savunma Bakanlığı, tatil için Kırım'a gelen Ruslara “Keşke Antalya'ya gitseydiniz” mesajı gönderdi.

Kırım'daki Rus Saki Hava Üssü'nde salı günü meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalar, savaşın başından bu yana sakin olan ve Rusların favori tatil merkezleri arasında yer alan Kırım'da paniğe neden oldu. Patlamalar sırasında plajdaki Rusların kaçış anları da kameralara yansımıştı.

Rusya saldırı iddialarını reddederken son yayınlanan uydu görüntüleri, Rus üssünde yaşanan yıkımı gözler önüne sererek Kırım'da ciddi bir saldırı yaşanmış olabileceğine işaret etti. Kiev üsse saldırmadığını savunurken, Ukraynalı bir yetkili ise Washington Post'a açıklamasında olayın ardında Ukrayna özel güçlerinin olduğunu söyledi.

‘HİÇBİR GÜNEŞ KORUYUCU KORUYAMAZ’

Tartışmalar sürerken Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ukrayna'da savaş sürerken tatil için Kırım'ı seçen Rusları tiye alan bir video yayınlayan bakanlık, “Hoş olmayan sıcak bir yaz tatili istemiyorlarsa, değerli Rus misafirlerimizi Ukrayna'nın Kırım'ını ziyaret etmemelerini öneririz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, “Hiçbir güneş koruyucu onları yetkisi olmayan alanlardan yükselen dumanın zararlı etkilerinden koruyamaz” ifadeleri dikkat çekti. 1980'lerin ünlü İngiliz pop grubu Bananarama'nın “Cruel Summer” (Acımasız Yaz) şarkısı eşliğindeki videoda, “Bu yaz başka seçenekleriniz vardı… Dubai'deki Palm Jumeirah plajları, Antalya'nın tatil merkezleri, Küba sahilleri… Ama siz Kırım'ı seçtiniz. BÜYÜK HATA” ifadeleriyle Antalya plajlarının ardından son patlamada yanan Kırım'ın ve kaçışan Rusların görüntülerine yer verildi.

Videoda “Eve dönme zamanı” denerek Kırım'daki patlama sonrası ağlayarak “Gitmek istemiyorum, burası ne serindi” diyen bir Rus kadının görüntüleri de yer aldı. Video, “Kırım Ukrayna'dır” ifadesiyle sona erdi.

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