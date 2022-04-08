Abone Ol

Ukrayna, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı vurdu

Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor. Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu.

Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu. Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Vahşetin yaşandığı Bucha'da toplu mezarlar bulundu İlginizi Çekebilir Vahşetin yaşandığı Bucha'da toplu mezarlar bulundu Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha'daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü İlginizi Çekebilir Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha'daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kalkan katliam Rusya saldırı Ukrayna