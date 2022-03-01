Ukrayna: Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı” dedi.

ZELENSKİY: TARİH TEKRARLANIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı’na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü açıklayarak, “Tarih tekrarlanıyor” ifadesini kullandı.

HARKOV BOMBARDIMAN ALTINDA

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, “Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti” dedi.

Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, “Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz” dedi.

SABAH DÜZENLENEN SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35’den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.

“İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMASINA MÜSAADE ETMİYORLAR”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Sayın Ukraynalılar. Geçen gün ve gece çok zordu. Düşmana karşı direniyoruz. Maalesef her zaman sivil halkı acıdan koruyamıyoruz. Düşman, sivillere karşı terörizm yolunu seçti. Şehirler yıkıcı saldırı altında. İnsanlık dramı yaşanıyor tam manasıyla. Sivil yerleşim yerlerini bombalanıyor” dedi.

Su ve elektrik kesintileri yaşandığını aktaran Vereşuk, “İşgalciler insani koridor oluşturulmasına müsaade etmiyor. Evrensel insani kuralları çiğniyorlar. İnsanları tahliye etmek için bu koridor olmalı. Kiev'i düşmanın almak istediğini biliyoruz. Ben Kiev'i savunanların mümkün olan olmayan her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Kızıl Haç'a sesleniyorum. İnsani koridorun olması için elinizden geleni yapın. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANINDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 6'ncı gününde de saldırılar devam ederken, bir tepki de eski Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev'den geldi.

Kozyrev, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Ukrayna'daki saldırıyı protesto ederek, “Rus diplomatları istifa etmeye çağırıyorum. Sizler profesyonelsiniz, ucuz propagandacılar değilsiniz. Ben Dışişleri Bakanlığında çalışırken meslektaşlarımla gurur duyardım. Ancak Ukrayna'daki kanlı kardeş savaşını desteklemek imkansız” ifadelerini kullandı.

Andrei Kozyrev, Rusya'da 1991-96 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

UKRAYNA İSTİHBARAT SERVİSİ’NDEN KRİZ YARATACAK İDDİA

Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında “Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor” iddiasında bulundu.

Esir asker annesiyle konuşmasında, “Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi” dedi.

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