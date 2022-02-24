Ukrayna’da kriz büyüyor: ATM ve benzin istasyonlarında kuyruk bitmiyor

Rusya'nın sabaha karşı askeri müdahalesiyle güne uyanan Ukraynalılar panik içerisinde ATM'lere ve akaryakıt istasyonlarına koştu. Öte yandan Kiev'den 4-5 saat mesafedeki Polonya'ya kaçan birçok insan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın sadece birkaç gün önce resmen tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ne yardım amaçlı olarak Moskova’nın asker gönderme kararı Ukrayna’da şok etkisi yarattı…

Birçok insan Kiev’den kaçmak için uzun kuyruklar oluştururken, Ukrayna’da kalanlar ise bankalardaki paralarını acil durum için çekmek adına uzun kuyruklar oluşturdu. Ukrayna’daki banka ve ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluşurken benzer görüntüler yol kenarlarında da gözlendi.

Çok sayıda Kievli şehri ve ülkeyi terk etmek için kontak çevirirken, benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştu.

İngiliz haber ajansı Reuters da Ukrayna-Polonya sınırından geçiş yapan Ukraynalıları görüntüledi… Kiev’den otomobil ile yaklaşık 4-5 saat süren bu yolculuk sonunda savaştan kaçan Ukraynalılar gözyaşlarına hakim olamadı. Birçoğu çocuğu ve ufak bir bavuluyla Polonya sınırını geçen Ukraynalılara bölgedeki güvenlik güçleri yardımcı oldu.

Reuters haber ajansının paylaştığı fotoğraflarda Polonya sınırına ulaşmayı başaran genç bir kadının eliyle ağzını kapatarak hıçkırarak gözyaşları içinde kaldığı anlar uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

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