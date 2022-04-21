Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, 26 Nisan’da son bulacak olan sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57'nci gününde devam ederken, Ukrayna'da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi.

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat'ta ilan edilen ve 26 Nisan'da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

UKRAYNALI SİVİLLER BOMBARDIMANDAN BÖYLE KAÇTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor.

Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Harkov kentine düzenlediği bombardıman sırasında siviller bombaların hedefi olmamak için panik halinde bir sağa bir sola kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.