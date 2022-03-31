Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.

Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

KİEV’DEKİ BİR BÖLGE DAHA RUSLARDAN TEMİZLENDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkan Yardımcısı Oleksandr Gruzevich yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan Vyshgorod kentindeki Rus ordusunun geri püskürtüldüğünü bildirerek şöyle dedi:

* Yakın zamanda bizi iyi haberler bekliyor. Birçoğunuz Bucha, Vyshgorod gibi şehirler için endişeleniyorsunuz. Vyshgorod artık bizim kontrolümüzde. Söylediğim gibi yakın zamanda iyi haberlerimiz olacak. Birçok konumda başarılı olduk. Birkaç gün içinde iyi haberler gelecek. Acele etmek istemiyorum çünkü bir yeri alabilmek ve orayı kontrol altında tutabilmek ayrı şeyler. Önümüzü, tabloyu göreceğiz ve başarımızı arttıracağız.

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