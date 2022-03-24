Ukrayna’da sivillere işkence iddiası: Soyup direğe bağlıyorlar

Ukrayna’da yağmacıların yanı sıra Rusya yanlısı ya da vatan hain olmakla suçlanan kişilerin yarı çıplak halde direklere bağlanıp işkence gördüğü iddiaları tepkilere yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, ülkede şiddetin dozu sadece savaş sahasında değil çatışmaların daha yoğun olduğu yerlerde de yükseliyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmacıların yanı sıra Rusya yanlısı ya da vatan hain olmakla suçlanan kişilere yönelik işkence iddiaları sosyal medyada giderek artıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, daha önce savaşı fırsat bilen yağmacıların ve suçluların direklere bağlandığı görüntüleri paylaşmıştı. Ancak sosyal medyada paylaşılan, Ukraynalı bazı paramiliter grupların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili direklere bağlayıp işkence yaptığını gösteren görüntüler tepki çekti.

Telegram'da paylaşılan mesajlarda, ülkede halka açık yargısız infazların hızla arttığı, kurbanlar arasında Rusya yanlısı olmakla suçlanan kişilerin de bulunduğu belirtildi. Kurbanlar arasında Rusya'ya karşı savaşmak istemeyen erkeklerin de bulunduğu öne sürüldü.

Bazı görüntülerde birden fazla kişinin yarı çıplak halde aynı direğe beraber bağlandığı, pantolonlarının indirildiği görülüyor. Bazı videolarda da direğe bağlanan kişiler kırbaçlanıyor ve kanlar içinde kalıyor.

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