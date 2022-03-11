Ukrayna’da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelinirken, Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğunun organizasyonu ile Odessa’dan bin 400'den fazla kişi Türkiye'ye tahliye edildi.

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Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı tahliye edildi. Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye’ye doğru hareket etti.

Harkov’dan gelen Azerbaycan vatandaşı olan Kubat Ajdaroğlu, “Harkov’da durum kötüydü. Uçaklar uçuyordu. Bombalar attılar. Üç gece uyuyamadık. Biz Dnipro şehrine kadar geldik orada Türk abilerimiz bizi karşıladılar. Bir hafta orada kaldık. Allah razı olsun, onlar bize çok iyi baktılar. Yeme, içme, yatacak yer ayarladılar. Sonra Türk Konsolosluğunun otobüsüyle bizi buraya getirdiler. Dün akşam geldik buraya. Dün burada kaldık. Türk abilerimizden Allah razı olsun onların sayesinde Türkiye’ye gidiyoruz. Orada evimiz kaldı işimiz kaldı. Kaç yıl çalıştım orada. Hepsini bıraktık şimdi dönüyoruz” dedi.

“KOCAM SAVAŞMAK İÇİN BURADA KALDI”

Aleksandra Anastasia ise, “Türkiye’ye gidiyorum. Savaş var ülkemizde ve çok korkunç. Burada küçük bir çocuğum var, onun için Türkiye’ye gidiyorum. Şehirleri bombaladıklarında çok korkunçtu. Büyük panik yaşandı. Savaş bittiğinde ülkeme yeniden dönmek istiyorum. Kız kardeşimin kocası Türk benim, kocam burada kaldı ve ülkesi için savaşacak. Ben kız kardeşimin yanında kalacağım savaş bitene kadar” ifadelerini kullandı.

“TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE GELDİM”

Ukrayna'nın Çernigiv kentinde yaşayan Muhammed Buğra Zülkadir ve eşi Kateryna Masliuk, Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekliyor. Muhammet Zülkadir, eşi Kateryna ile 6 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “1 Ocak tarihinde Ukrayna'ya geldik ve 21 Ocak'ta da burada evlendik. Burada Kiev Büyükelçiliğinde işlerimizi halledecektik fakat savaş patlak verdi. Bunun üzerine işlemlerimiz de yarım kaldı. Biz bu süreci çok zor atlattık. 2 hafta boyunca sığınakta kaldık. Bulunduğumuz şehir Çernihiv idi. Sıcak çatışmanın olduğu yerdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk sağlık personelleri tarafından kendilerine yardım edildiğini söyleyen Zülkadir, “Biz 2 hafta sonra kendi imkanlarımızla ayrılmaya karar verdik. 20 saat sürdü yol. Burada Türk bayrağını görünce direkt geldim. Dışişleri Bakanlığı da sağlık personelleri de ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Muhammet Zülkadir, eşi ile birlikte Romanya'dan Türkiye'ye gidecek otobüsle İstanbul'a geçerek, oradan da Kahramanmaraş'a gideceklerini söyledi.

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