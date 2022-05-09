Ukrayna’dan AB adımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliğine katılımı kapsamında ikinci anketi de teslim ettiğini duyurdu.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla görüşme yapan Zelenskiy, “anketin ikinci bölümünün AB Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a iletildiğini belirtti. Zelenskiy, Leyen’le yaptığı görüşmede, Bu cevapların da ekibimiz için küçük bir zafer olduğunu düşünüyorum. Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesini ve sonuçlarını bekliyoruz. Bu sonuçların olumlu olmasını istiyorum. Ve bu sonuçların sizin sayenizde daha hızlı sağlanmasını istiyorum” dedi.

HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLECEK

Öte yandan Ursula von der Leyen, AB üyeliği konusunda ekiplerin hızlı şekilde çalışacağını ve Haziran ayına kadar karar verilmesinin planlandığını belirtti. Bunun üzerine Zelenskiy, Rusya’nın topraklarımızın bir kısmını işgal etmesine karşı aktif olarak çalışan size, Charles Michel’e ve Avrupa Birliği’ne minnettarım dedi.

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