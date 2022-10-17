Ukrayna’dan esir takası açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

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Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

KİEV/MOSKOVA (AA) –

Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık.” ifadesini kullandı.

Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, “Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna’ya dönüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, serbest bırakılan kadınlardan 37’sinin Azovtsal Fabrikası’nda savaşanlardan, 12’sinin de sivil kökenli olduğunu kaydetti.

110 RUS VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında, 72 denizci dahil 110 Rus vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Vatandaşların Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, bu kişilere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 11 Ekim’de yapılan esir takasında, 32 Ukrayna askeri serbest bırakılmış, savaşta hayatını kaybeden 62 kişinin cesedi de Kiev yönetimine teslim edilmişti. (AA)

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