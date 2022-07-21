Ukraynalı baba, Rus saldırısında ölen oğlunun elini bırakmadı

148 gündür Rus işgali altında olan Ukrayna, birçok trajediye sahne oluyor. Bunlardan biri de dün ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov’da kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın 148 gündür süren Ukrayna'daki saldırılarında sivil kayıplar giderek artıyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine dün düzenlediği bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son saldırıda Ukraynalı bir ailenin yaşadığı trajedi de uluslararası basın tarafından görüntülendi. Bir baba, füze saldırısında ölen oğlunun cansız bedeni önünde diz çökerek onun elini tuttu ve dakikalarca öyle kaldı.

13 yaşındaki çocuğun saldırı anında kaçmaya çalıştığı ve bir otobüsün arkasına saklanırken hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda küçük çocuğun 15 yaşındaki ablası da yaralandı.

Şok içinde oğlunun elini tutarak cansız bedeninden gözünü ayırmayan babanın, zaman zaman da onu sarsarak “uyandırmaya çalışması” etraftakiler gözyaşlarına boğdu. Bir süre sonra ekipler küçük çocuğun cansız bedenini ceset torbasına koyarak olay yerinden götürdü.

Rus saldırısında yaşlı bir çiftin de öldüğü açıklandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, kurbanların otobüs durağında beklerken saldırıya yakalandığını söyleyerek “Bu Rusya'nın gerçekleştirdiği son terör olayı” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu

İlginizi Çekebilir Latin Amerika zirvesinde Zelenskiy'i konuşturmadılar