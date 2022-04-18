Ukraynalı diplomat konuştu: Kiev, Türkiye ile Rusya’nın yakınlığından rahatsız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 50 günü aşkın bir süredir devam ederken, Ukraynalı bir diplomat bölgedeki gelişmeleri ve dengeleri yorumladı. İsmini açıklamayan diplomat, "Eğer Türkiye yaptırımlara katılsaydı memnun olurduk" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı bir diplomat, ülkesinin Rusya’nın işgali ile mücadele edebilmesi için Ankara’nın mümkün olan azami desteği vermesi için çalıştığını, ancak memnun olmamasına rağmen Ankara’nın aynı zamanda Moskova ile ilişkileri devam ettiriyor olmasını anlayışla karşıladığını söyledi.

Rusya ile kapsamlı ve iç içe dış güvenlik, enerji arz güvenliği ve ticaret ilişkileri olan Türkiye, Rusya’nın itirazlarına rağmen Ukrayna’ya işgalde Rus güçlere karşı kullanılan silahlı insansız hava araçlarını satmıştı.

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlarını devreye almayan Türkiye, Rus güçlerin Ukrayna’da savaş suçları işlediği iddialarına rağmen iki ülkeye karşı suçlayıcı bir dil kullanmamaya çalışıyor.

“TÜRKİYE’NİN UÇAK SEFERLERİNİ DURDURMASINI İSTERDİK”

Türkiye’deki yabancı gazetecilerle Cuma günü bir araya gelen ancak adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı bir diplomat, “Eğer Türkiye yaptırımlara katılsaydı memnun olurduk” dedi ve Türkiye’nin Batılı ülkeler gibi Rusya’ya yapılan uçak seferlerini durdurmuş olmasını istediklerini belirtti. Diplomat, “Fakat bu hakikati anlıyoruz” dedi.

“Türkiye’yi eleştirmek yerine, olabildiğince Türk tarafı ile birlikte çalışıyoruz, mümkün olmayacak şeyleri talep etmiyoruz” diyen diplomat, Ukraynalı ve Rus yetkilileri barış görüşmeleri için bir araya getirebilen tek ülkenin Türkiye olduğuna da dikkat çekti.

“24 ŞUBAT’TAN BERİ 100 BİN RUS, TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ ALDI”

Ekonomisi Rusya’dan ithal doğalgaz ile Rus turistlerin sağladığı turizm gelirlerine bağımlı olan Türkiye, Ukrayna’daki savaşla birlikte yaptırımlardan kaçan Rus vatandaşları için de paralarını getirebilecekleri az sayıda ülkeden biri haline geldi. Pek çok Rus Türkiye’den gayrimenkul aldı.

Ukraynalı diplomat, savaş başladığından beri 100.000’den fazla Rus vatandaşının Türkiye’ye gelerek oturum belgesi aldığını ifade etti. Büyükelçi, bu süre içerisinde yaklaşık 85.000 Ukraynalının da Türkiye’ye geldiğini, bunların 47.000’inin daha sonra ya başka ülkelere gittiğini ya da ülkelerine geri döndüklerini ifade etti.

Türkiye, savaş başladığında Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan Karadeniz’e geçişini engelleyen Montrö sözleşmesini uyguladı. Ukraynalı diplomat bu kararın Ukrayna’nın saldırılara karşı direnen liman kenti Odessa’yı “kurtardığını” belirtti.

Ancak Ukraynalı diplomat Rusya’nın askeri olmayan gemilerinin Boğazlar’dan geçerek Suriye’den ikmal yapabildiklerini ifade ederek, “Rusya’nın Suriye’den ne getirdiğini Türkiye’nin takip etmesini istiyoruz” dedi.

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