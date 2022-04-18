Ukraynalı dostundan Putin’e esir takası çağrısı
Ukrayna’da geçen hafta yakalanan Rusya yanlısı siyasetçi Viktor Medvedçuk, yayınlanan video aracılığıyla Rusya lideri Putin’e ve Ukrayna lideri Zelenskiy’e esir takası konusunda anlaşma çağrısı yaptı. Medvedçuk, esir takası anlaşmasıyla Moskova’ya gitmek istediğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 54. gününde sürerken, Ukrayna'da geçen hafta yakalanan Rusya yanlısı Ukraynalı iş insanı ve siyasetçi Viktor Medvedçuk ilk kez kameralar karşısına geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk, videoda Mariupol kentinde esir alınan Ukraynalılarla esir takası kapsamında Moskova'ya gönderilmek istediğini söyledi. Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan videoda Medvedçuk, Putin'e ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e esir takası konusunda anlaşma çağrısı yaptı.
EŞİ, ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Medvedçuk'un yakalanmasının ardından eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti. Zelenskiy de geçen hafta, Medvedçuk'un Rusya'nın elindeki esirlerle takas edilebileceğini söylemişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, Rus tarafının Medvedçuk’un iadesi ile ilgilenmediğini belirtmişti.