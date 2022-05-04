Ukraynalı tümgeneral açıkladı: Savaşın bitmesi iki senaryoya bağlı

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukraynalı tümgeneral Kirilo Budanov, savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken Ukrayna’nın tümgenerali Kirilo Budanov bazı açıklamalarda bulunarak savaşın gidişatını değerlendirdi.

Rusya’nın Batı ülkelerinin taleplerine ve baskılarına boyun eğmeyeceğini öngören Budanov, savaşın bitmesinin iki şarta bağlı olduğunu söyledi.

Budanov, “Rusya’nın savaşı sonlandırması Putin’in ölmesine ya da Ukrayna’nın zaferini ilan etmesine bağlı” dedi. Kiev’in üst düzey isimlerinden olan Budanov, Putin’in savaşı bitireceğini umut etmenin gerçekçi olmadığını söyledi.

New Voice of Ukraine isimli medya kuruluşuna konuşan Budanov, “Bu Putin’in sonu, çıkmaz bir yola girdi. Bütün dünya için bir savaş suçlusu haline geldi. Merak etmeyin, Ukrayna bu savaşı kazanacak” ifadesini kullandı.

Budanov, “Onu savaştan vazgeçirmeye çalışmak stratejilerden biri fakat bu neredeyse gerçek dışı” dedi.

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