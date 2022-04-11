Abone Ol

Ukrayna’nın ardından iki ülke daha… AB süreci başladı

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 20:35 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’nın ardından iki ülke daha… AB süreci başladı

Ukrayna'nın ardından Moldova ve Gürcistan'ın da AB’ye üyelik sürecinde ilk adım atıldı. Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg’da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili’ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketini verdiğini duyurdu.

“ÇOK HIZLI GİTMEYE HAZIRIZ”

Oliver, “İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi’ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz” dedi.

ZELENSKİY’E GİRİŞ ANKETİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e AB'ye giriş anketini vermişti.

Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.

AB'den Rusya'ya yönelik ilk enerji ambargosu geliyor İlginizi Çekebilir AB'den Rusya'ya yönelik ilk enerji ambargosu geliyor Zelenskiy: Ukrayna'da 300 hastane vuruldu İlginizi Çekebilir Zelenskiy: Ukrayna'da 300 hastane vuruldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Ekonomi Güney Kore Gürcistan hastane Kore Lüksemburg Moldova Rusya sosyal medya Ukrayna