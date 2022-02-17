Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar alevlendi

Rusya ve Ukrayna arasında gergin bekleyiş devam ederken sınırdaki Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna sınırında son aylarda artan gerilim sürerken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yeniden şiddetleniyor.

Taraflar, birbirlerini ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek ağır silahlarla saldırı düzenlemekle suçladı.

Ukrayna ordusu, Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye havan topu attığını ve köydeki bir anaokulunu vurduğunu belirtti. Ordu, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Donetsk bölgesindeki havalimanında ve Elenovka köyünde top sesleri duyulduğunu aktardı.

Donbas bölgesinde Rusya’nın desteklediği isyancılar da, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlamış, olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını duyurmuştu. Ukrayna hükümet güçleri ise isyancıları hedef aldığı suçlamalarını reddetmişti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Donbas'ta Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

RUSYA’DAN YENİ TATBİKAT

Ukrayna sınırına geçen sene sonuna doğru asker yığarak tepki çeken Rusya, son olarak sınırlardaki askerlerinin tatbikatların bitmesiyle çekilmeye başladığını duyurmuştu.

ABD ve birçok Batılı ülke ise Rusya'nın çekilme açıklamasına kuşkuyla bakıyor.

ABD merkezli Maxar Technologies şirketine göre, son uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bir bölümünün yer değiştirdiğini ama sınırlarda hala çok sayıda asker ve ağır silah bulunduğunu gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da, yaklaşık 20 savaş gemisinin Hazar Denizi’nde tatbikatlara başladığını açıkladı.

‘HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırda askerlerle bir araya geldiği programda, “Hiç kimseden korkmuyoruz” dedi.

Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı programda Zelenskiy, “Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat'ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” diye konuştu.

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