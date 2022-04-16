Ukrayna’nın gururu: Rus amiral gemisini kendi füzemizle vurduk

Rusya en önemli savaş gemilerinden Moskova’nın batışıyla Ukrayna savaşında büyük darbe alırken, gemiyi batırdığı söylenen Neptün füzelerinin etkisi, dünyanın dikkatini Ukrayna’nın yerli savunma sanayisine çekti. Ukraynalı yetkililer, Neptün'ün son başarısının Ukrayna’nın askeri üretim kapasitesinin gücünü ortaya koyduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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Rus Karadeniz Filosu’nun “kalbi” olan savaş gemisi Moskova’nın batması, 52. güne giren savaşın en önemli gelişmelerinden biri oldu.

Rusya, Karadeniz'deki amiral gemisi olan Moskova'nın yangın ve mühimmat patlaması sonucu battığını savunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörünün varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu ortaya çıkan bir yangın nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında battı” dendi.

Ukrayna ise Neptün füzelerinin isabet etmesi sonucu Rus savaş gemisinin battığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de, Moskova'nın batmadan önce Ukrayna tarafından vurulduğunu doğruladı.

UKRAYNA’NIN ÜRETTİĞİ EN ÖNEMLİ SİLAH

ABD’nin önde gelen yayınlarından Washington Post gazetesinin haberine göre, savaşın gidişatında önemli etki yaratacak bu gelişme, gözlerin Ukrayna yapımı Neptün füzelerine dönmesine yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak ettiği 2014'te Ukrayna, Neptün isimli yeni füzesini tanıtarak Moskova'ya gözdağı vermişti.

O dönemde fazla dikkat çekmeyen Neptün füzesi, şu anda “Rusya'nın Karadeniz'deki komuta merkezi olan dev savaş gemisini batırmayı başaran füze” olarak dünyanın gündeminde. Neptün, Rusya'ya karşı büyük oranda Batı'dan gelen askeri yardımlara ve silah sevkiyatına güvenen Ukrayna'nın kendi ürettiği en önemli silah olarak görülüyor.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden güvenlik danışmanı Mark Cancian, “Ukraynalılar için bu gemiyi kendi füzeleriyle batırmak büyük bir gurur ve askeri başarı” dedi. Ukraynalı yetkililer de, Neptün füzelerinin son başarısının Ukrayna'nın askeri üretim kapasitesinin gücünü ortaya koyduğunu belirtiyor.

UKRAYNA, ÖNEMLİ BİR SİLAH İHRACATÇISI

24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinin başından beri başta ABD olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavar sistemleri ve askeri ekipman gönderiyor. Öte yandan Ukrayna'nın kendisi de önemli bir silah üreticisi ve Sovyetler Birliği zamanından beri füze ve roket yapımında öne çıkan bir ülke. Rusya savaştan önce Ukrayna'nın en fazla silah satışı yaptığı ülke konumundaydı.

The R-360 Neptün füzesi, Sovyet yapımı Kh-35 füzesinin teknolojisinden yararlanılarak üretildi. Füzeyi geliştiren Ukrayna merkezli Luch şirketi, 1965'te kuruldu ve yıllarca Sovyet füzelerinin tasarımından önemli rol aldı.

Askeri uzmanlara göre Moskova'nın batması, 320 kilometre menzilli Neptün'ün bugüne kadarki en büyük başarısı. Ayrıca bu gelişmenin Neptün'ün hava savunma sistemlerine karşı etkisini de göz önüne serdiği belirtiliyor.

Rusya'nın batan amiral gemisinde uzun menzilli radarlar ve S-300 füze savunma sistemi konuşluydu ama Ukraynalı askeri yetkililere göre füze saldırı öncesi bir insansız hava aracı gemideki yetkililerin dikkatini dağıtarak savunma sisteminin aktive edilmesini engelledi.

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