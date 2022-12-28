Ukrayna’nın işgalini eleştiren yaşlı Rus kadını sürükleyip otobüsten attı

Moskova’da Ukrayna’nın işgalini ve Putin yönetimini eleştiren yaşlı bir kadının yerlerde sürüklenerek otobüsten atıldığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da Ukrayna'nın işgalini ve Putin'i eleştiren yaşlı bir kadının otobüsten yerlerde sürüklenerek atıldığı görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, yaşlı bir kadın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve yönetimini sert sözlerle eleştiriyor. Rus askerlerin plastik ayakkabılarla savaşmaya zorlandığını söyleyen kadın, “Her şeyi çaldılar, askerleri köhnemiş tanklarda bıraktılar. İşte bu bizim İmparatorluğumuz. B..ka batmış bir imparatorluk“ diyor.

Otobüsteki bir başka kadın yolcununsa yaşlı kadına daha önce Ukrayna'da yaşadığı için Rusya'ya karşı önyargılı olabileceğini söylediği duyuluyor. Yaşlı Rus ise “Sadece çocukken iki defa gittim. Orada tanıdığım yok” diye yanıt veriyor.

O sırada siyah kıyafetli bir adam aniden kadını yerinden kaldırıp yerlerde sürükleyerek otobüsten atıyor. Çevredekilerin adamı durdurmaya çalışmaması dikkat çekiyor.

BAZI KİŞİLER ADAMA DESTEK VERDİ

Başkent Moskova'daki Dolgoprudny semtinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kişi, yaşlı bir kadının hayatını tehlikeye sokarak otobüsten bu şekilde atılmasına tepki gösterdi.

Hükümeti destekleyen bazı kişilerse Rus yönetimiyle dalga geçenlere yönelik her türlü tepkinin haklı olduğunu savundu. Bir kişi “Bırakın nine Ukrayna'da Nazilerle birlikte savaşsın” ifadelerini kullanırken başka biri de “Yaşlılara böyle davranan bir halk kaybetmeye mahkumdur” dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali ülke içinde de savaş karşıtı seslerin yükselmesine yol açmıştı. Putin'e yakın bazı kişiler de işgal kararını eleştirirken protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın ilan ettiği kısmı seferberlik nedeniyle birçok Rus, Ukrayna'da savaşmamak için ülkeyi terk etmişti. Moskova ise savaş karşıtı sesleri susturmak için bazı sert önlemlere başvuruyor.