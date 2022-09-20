Ukrayna’nın Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılım referandumu düzenlenecek
Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde 23-27 Eylül'de Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceği duyurulurken benzer bir referandumun Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede de yapılacağı açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Şubat ayından beri sürerken, Rus ordusunun işgali altındaki Luhansk bölgesinde 23-27 Eylül’de Rusya’ya katılmak için referandum düzenleneceği duyuruldu.
Ukrayna’nın Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı Luhansk bölgesinde Rusya’ya katılmak için referandum düzenlenecek. TASS haber ajansında yer alan habere göre açıklamayı Luhansk parlamentosunun başkan yardımcısı yaptı.
Haberde ayrıca, Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin de bulunduğu bölgede benzer bir referanduma gidileceği duyuruldu. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.
Açıklamanın ardından gözler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e çevrildi.