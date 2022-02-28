Ukrayna’ya sığınan Afgan mülteci şimdi de Rus işgalinden kaçıyor…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde, ülkeden kaçmak isteyenler Polonya sınırına akın ederken, zor şartlar altında sınırda bekleyenlerin hikayeleri yürekleri burktu...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde çatışmalar şiddetlenirken, ülkeden kaçmaya çalışanlar sınır bölgelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

CNN International, ülkeden kaçmak isteyen ve sınırda bekleyen kişilerin hayat hikayelerini sayfasına taşıdı. Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan’dan kaçan bir mültecinin şimdi de Rus işgalinden kaçışı ise yürekleri sızlattı.

7 yaşındaki kızı ile geçtiğimiz yıl Afganistan’dan kaçan ve Ukrayna’ya sığınan adam şimdi yine küçük kızıyla yollara düşmeye hazırlanıyor… İsmi açıklanmayan adam sınırdaki mücadelelerini ise CNN televizyonlarına şu sözleriyle anlattı; “Burası gerçekten çok çok soğuk. Ve kızım buradaki şartlar altında hastalandı. Tedavisi yeni bitti. Şu an sınırı geçmeye çalışıyoruz.” dedi. Çaresiz adam, “Şu an bir geleceğimiz yok.” sözleriyle içerisinde bulundukları durumu özetledi…

CNN International, “Neyse ki bu sefer, Afganistan’ın aksine Avrupa, mültecileri almak için sınırlarını kapamıyor.” yorumunu yaptı.

40’lı yaşlarında olan ve Kabil havaalanında 18 yıl Afganistan’da NATO için çalışan Rahmani’nin yürekli burkan hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

‘AFGANİSTAN’DA İYİ BİR HAYATIM VARDI’

ABD’nin çekilmesinden dört ay önce tehditler aldığı ve çocuklarını okula göndermeyecek kadar korktuğu için ülkeyi terk etmeye karar veren Rahmani,, “Afganistan’da iyi bir hayatım vardı, özel bir evim vardı, özel bir arabam vardı, iyi bir maaşım vardı” dedi. Sözlerine, “Arabamı, evimi, her şeyimi sattım. Her şeyimi kaybettim” dedi. Rahmani hayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu belirtirken, Rahmani, Afganistan’dan çıkmak için vize almakta zorlandığını ve kendisini kabul edecek tek ülke olduğu için Ukrayna’ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

Bir Karadeniz liman kenti olan Odessa’da ailesiyle evlerini kurdular. Dört gün önce, Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye başladığında, her şeylerini yeniden bırakmak zorunda kaldılar ve sınıra kadar kilometrelerce yol gittiler.

Polonyalı yetkililer, Perşembe gününden bu yana yaklaşık 213 bin kişinin Ukrayna’dan Polonya’ya geçtiğini söyledi.

Göçmenler için bir hayır kurumu olan Ocalenie (Kurtuluş) Vakfı’nın avukatı Tomasz Pietrzak, Polonya vizesi olmayan diğerleri gibi Rahmani ve ailesinin de kayıt yaptırmak için 15 günleri olduğunu söyledi.

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