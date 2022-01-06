Uygur Türklerinden Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne tepki

Uygur Bölgesinde Zorla Çalıştırmayı Durdurun Koalisyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Kış Olimpiyatları’ndaki resmi kıyafetlerin zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından üretilmediğinden emin olmak için ne gibi adımlar attığını sordu.

Sozcu.com.tr

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Bazı Batılı ülkelerin Çin'deki insan hakları ihlalleri ve Uygur Türklerine yönelik baskılar nedeniyle boykot edeceği Kış Olimpiyatları'yla ilgili bir eleştiri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) geldi.

Uygur Bölgesinde Zorla Çalıştırmayı Durdurun Koalisyonu, IOC'ye Kış Olimpiyatları'ndaki resmi kıyafetlerin zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından üretilmediğinden emin olmak için ne gibi adımlar attığını sordu.

Daha önce bu konudaki soruların yanıtsız kaldığını belirten grup, özellikle Pekin Kış Olimpiyatları'ndaki resmi üniforma ve kıyafetleri üreten Çinli Anta Sports şirketinin ürünlerinin, zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından yapıldığını belirtti.

IOC ise yayınladığı açıklamada bağımsız denetimlerde zorla çalıştırılan işçilerin ürünlerinin Kış Olimpiyatları'nda kullanılmadığını savundu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin özellikle pamuk üretiminde zorla çalıştırıldığı ve yeniden eğitim kamplarında baskı gördüğü haberleri, uluslararası alanda da tepkilere yol açıyor.

Anta Sports, geçen sene Sincan'da üretilen pamuğu kullandığını açıklamıştı. Bazı Batılı şirketlerin insan hakları ihlalleri nedeniyle Sincan'dan ürün almama kararıysa, Çin'de büyük tepkilere yol açmıştı.

Çin, Müslüman Uygurlara ve diğer azınlıklara yönelik baskı iddialarını reddediyor.

ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’nın Çin’in insan hakları konusundaki sicili nedeniyle Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak boykot kararı alması da Çin'den sert tepki görmüştü. Çin bu ülkelerin “hesap vereceklerini” belirtmişti.