Abone Ol

Venezuela’da heyelan felaketi: En az 25 ölü, onlarca kayıp

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyindeki Las Tejerias kentinde sağanak yağışlar sebebiyle cumartesi gecesi meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 25 olduğu belirtildi. Yetkililer, 52 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Venezuela’da heyelan felaketi: En az 25 ölü, onlarca kayıp

Aragua eyaletindeki Las Tejerias kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle El Pato Nehri'nin taştığı ve ortaya çıkan selle birlikte heyelan meydana geldiği ifade edildi.

Heyelanda bazı evlerin yıkılarak sürüklendiği belirtilirken acil durum ekiplerinin dünden itibaren kayıp kişileri kurtarmak için çalıştığı açıklandı.

Venezuela heyelan felaketi: 25 ölü, 52 kayıp

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sekiz saat içinde bir aylık yağmurun yağdığını ve içme suyu sistemine güç sağlayan su pompalarının sel sularıyla sürüklendiğini belirtti.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği heyelan felaketiyle ilgili taziye mesajı paylaşarak “Aragua eyaletindeki Las Tejerías’ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, ayrıca Venezuela Hükümetine ve kardeş halkına başsağlığı diliyoruz. Kayıpların sağ salim olduğunu umuyoruz. Düşüncelerimiz LasTejerías ile” denildi.

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri ortaya çıktı: Nükleer felaket uyarısı İlginizi Çekebilir Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri ortaya çıktı: Nükleer felaket uyarısı Meteoroloji'den toz taşınımı ve heyelan uyarısı! İşte son hava durumu tahmini İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den toz taşınımı ve heyelan uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster