Vietnam gazisinin aldığı 6 biletin 6’sına da büyük ikramiye vurdu
ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.
BBC’nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık’ta Massachusetts’daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.
Roberts’ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.
Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu. (AA)