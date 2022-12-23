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Vietnam gazisinin aldığı 6 biletin 6’sına da büyük ikramiye vurdu 

ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.

Sozcu.com.tr
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Vietnam gazisinin aldığı 6 biletin 6’sına da büyük ikramiye vurdu 

BBC’nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık’ta Massachusetts’daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.

Roberts’ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu. (AA)

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