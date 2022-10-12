Viyana’da “Göç Konferansı” düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Göç Konferansı’nda Türkiye’nin göç alanındaki çalışmaları anlatıldı.

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Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) her sene gerçekleştirilen Viyana Göç Konferansı’na Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de panelist olarak katıldı.

Göç alanındaki gelişmelerin ele alındığı konferansta Ünlü, “Bölgesel Bakış Açıları ve Öncelikler” başlıklı panelde konuştu.

Ünlü, Türkiye'de bulunan 1 milyon Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde istikrar sağlanan bölgelere geri dönüşünü sağlayacak kapsamlı bir projeye başlandığını bildirdi.

Göç yönetiminde uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Ünlü, geri dönüşler konusunun da söz konusu iş birliğinin bir unsuru olması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 2023’te ICMPD Dönem Başkanlığını yürüteceği kaydedildi. (AA)

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