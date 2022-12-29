Yemen hükümeti ile Husilerden “esir takası için hazırız” açıklaması

Yemen hükümeti ile İran'ın desteklediği Husiler, kendi hapishanelerinde tuttukları esirleri takas etmeye hazır olduklarını duyurdu.

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Yemen hükümeti ve Husiler, esir takası konusuyla ilgili ayrı ayrı açıklama yaptı. Yemen hükümetine bağlı Esirler ve Gözaltına Alınanlar Kurumu Başkanı Hadi Heyc, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “her iki tarafın elindeki esirlerin tamamını karşı tarafa vermesi esası üzerinde” takas yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Heyc, esirlerin dosyasına müdahale etmenin, “dosyanın insani boyutları olduğu için” kişiyi insanlık çerçevesinden çıkaracağını vurguladı.

Husilere bağlı E-Mesire televizyonunun haberine göre de Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, esirler dosyasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan tarafıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan tarafına, esirlerini ancak kapsamlı bir anlaşmayla teslim edeceklerini vurguladıklarını aktaran Murtaza, Birleşmiş Milletler’i, “her iki taraftan toplam 2 bin 220 esiri içeren esir takası anlaşmasını uygulamaları için” Suudi Arabistan’a ve Yemen hükümetine daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

Yemen’de İran’ın desteklediği Husiler, 28 Mart’ta hükümetle her iki taraftan toplamda 2 bin 223 esirin takas edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz iline düzenlediği saldırının ardından 29 Ağustos’ta Husilerle Ürdün’de yürütülen görüşmeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018’de “esir değişimi, Hudeyde’de ateşkes, limanlar ve Taiz’in durumuyla” ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması’ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020’de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15’i Suudi Arabistan, 4’ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı. (AA)